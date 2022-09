João Sousa eliminado nos 'quartos' de pares no US Open

João Sousa, em parceria com o brasileiro Marcelo Demoliner, caiu esta terça-feira nos quartos de final da variante de pares masculinos do US Open, deixando o último Grand Slam da temporada sem tenistas portugueses.

A dupla luso-brasileira não conseguiu contrariar o favoritismo do holandês Wesley Koolhof e do britânico Neal Skupski, segundos cabeças de série, perdendo por 6-3 e 6-1, em uma hora e dois minutos.

João Sousa, de 33 anos, despediu-se de Flushing Meadows igualando o melhor resultado de sempre no quadro de pares do torneio nova-iorquino, no qual também atingiu os quartos de final em 2015 e 2019, ao lado do argentino Leonardo Mayer, já retirado.

O vimaranense, que foi afastado na segunda ronda de singulares pelo britânico Cameron Norrie, procurava a segunda presença nas 'meias' de pares de um Grand Slam, depois de ter alcançado esta fase no Open da Austrália de 2019, também ao lado de Mayer.