Jovem Carlos Alcaraz faz história no US Open

Carlos Alcaraz (55º ATP), prodígio de 18 anos que é apontado como o futuro do ténis mundial, protagonizou um dos grandes momentos do US Open, ao apurar-se para os oitavos-de-final de um Grand Slam pela primeira vez na sua carreira. O miúdo de Murcia, que se estreou no top 100 em maio depois de vencer um Challenger em Portugal, eliminou o grego Stefanos Tsitsipas, 3º ATP, por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 e 7-6 (5), numa batalha que superou as quatro horas.





“Derrotar o Tsitsipas neste estádio significa tudo para mim. Um sonho tornado realidade”, afirmou o espanhol, que é o tenista mais jovem a atingir esta fase no US Open desde 1989: Chang (17 anos) e Sampras (18).

Entretanto, Daniil Medvedev, nº 2 mundial, seguiu com facilidade para os ‘oitavos’, ao despachar o espanhol Pablo Andujar (74º) por 6-0, 6-4 e 6-3.

No feminino, as favoritas Elina Svitolina (6ª), Barbora Krejcikova (9ª), Garbiñe Muguruza (10ª) Simona Halep (13ª) e Angelique Kerber (17ª) estão todas nos oitavos-de-final.