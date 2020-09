Kyrgios reage a Djokovic com sondagem (literalmente): «Por quantos anos seria castigado?»

Sempre irreverente, Nick Kyrgios comentou em tom jocoso a desqualificação de Novak Djokovic no US Open, virando as agulhas para si ao estilo 'e se tivesse sido eu'?, com a criação de uma... sondagem no Twitter.





Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020

"Troquem-me pelo incidente do joker [n.d.r.: como Djokovic é conhecido]. 'Acertou acidentalmente no pescoço do apanha-bolas'. Por quantos anos teria sido eu castigado?", disparou o tenista australiano, dando as opções '5', '10' e até '20' anos de suspensão...Recorde-se que o sérvio acertou com a bola numa juíza de linha, que chegou a ficar com falta de ar Djokovic ainda conferenciou em campo com o supervisor do US Open mas acabou mesmo desqualificado.