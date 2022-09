Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey e LeBron James homenageiam Serena Williams

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey e LeBron James foram algumas das celebridades que prestaram homenagem à tenista norte-americana Serena Wiliams, que terá jogado esta sexta-feira a última partida da carreira.

"Uma campeã", "a maior de todos os tempos", "uma lenda", foram algumas das palavras escritas nas redes sociais sobre Williams logo após a derrota no US Open, na terceira ronda.

Oprah Winfrey, estrela de televisão: "25 anos. Campeã. Heroína. Lenda para sempre!".

Tiger Woods, um dos maiores golfistas da história: "És a maior dentro e fora do campo. Obrigado por nos inspirares a todos a perseguir os nossos sonhos. Amo-te, minha irmãzinha !!!!!!".

Michelle Obama, antiga primeira dama dos Estados Unidos: "Parabéns pela tua incrível carreira, Serena Williams! Que sorte termos podido ver uma jovem filha de Compton crescer para ser uma das maiores atletas de todos os tempos. Estou orgulhoso de ti, minha amiga, e mal posso esperar para ver as vidas que continuas a transformar graças aos teus talentos".

LeBron James, estrela do basquetebol, quatro vezes campeão da NBA: "Tem sido uma honra seguir a tua viagem. Quero apenas agradecer-te por seres uma inspiração para tantas pessoas".

Coco Gauff, esperança do ténis norte-americano: "Serena, obrigado. És a razão pela qual acredito neste sonho. O impacto que tiveste em mim vai para além de quaisquer palavras que possamos juntar e por isso eu digo obrigado, obrigado, obrigado, GOAT [Melhor Jogadora de Todos os Tempos]!".

Billie Jean King, tenista ex-campeã, e ativista da igualdade de género: "A tua incrível carreira fez história no ténis. No entanto, as maiores contribuições podem estar ainda por vir. Obrigado, Serena Williams. A tua viagem continua".

Andy Roddick, antigo vencedor do US Open: "Eu amo-te Serena Williams. Tem sido o prazer de uma vida inteira ver-te tornares-te em quem és. Mal posso esperar para ver o que vais fazer a seguir. Obrigado, minha velha amiga".

A tenista norte-americana Serena Williams foi afastada esta sexta-feira do US Open, quarto e último 'major' da temporada, ao perder com a australiana Ajla Tomjanovic na terceira ronda.

Williams, de 40 anos, foi derrotada com os parciais 7-5, 6-7 e 6-1.

A norte-americana, que conquistou 73 troféus na sua carreira, 23 dos quais em torneios de 'Grand Slam', sugeriu numa entrevista recente que poderia deixar o ténis após o US Open.