Naomi Osaka conquista o US Open pela segunda vez

Naomi Osaka conquistou, pela segunda vez na carreira, o US Open. A tenista japonesa venceu Victoria Azarenka na final por 1-6, 6-3 e 6-3. Foi o terceiro major alcançado pela jogadora nipónica, depois, precisamente, do US Open (2018) e do Open da Austrália (2019).





Apesar de ter começado o encontro a perder, Osaka, nona do ranking mundial, venceu Azarenka, 27.ª, em uma hora e 53 minutos.Osaka, de 22 anos, tornou-se ainda na quinta tenista da Era Open a vencer as suas três primeiras finais de um Grand Slam, depois de Virginia Wade, Monica Seles, Lindsay Davenport e Jennifer Capriati.