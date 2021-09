Naomi Osaka perde no US Open e admite afastar-se da modalidade temporariamente

A japonesa Naomi Osaka não foi feliz esta madrugada no US Open. A tenista sofreu uma inesperada derrota na 3.ª ronda contra Leylah Fernández, de 18 anos e número 73 do ranking WTA, que a impede desde já de revalidar o título que conquistou o ano passado. Na conferência após o encontro, a número três do mundo estava visivelmente transtornada e admitiu afastar-se da modalidade durante algum tempo.





Após a derrota com a tenista canadiana por parciais de 7-5, 6-7 (2) e 4-6, Naomi Osaka, com lágrimas nos olhos, falou à imprensa sobre aquilo que tem sentido no court: "Para mim, recentemente, quando ganho, não me sinto feliz, sinto-me aliviada. Quando perco, sinto-me muito triste. Não acho que isso seja normal".Apesar de o moderador da conferência de imprensa ter tentado terminar com a sessão de perguntas devido à condição da tenista, Osaka quis continuar a falar: "Isto é muito difícil de articular. Basicamente, sinto que estou num ponto em que estou a pensar sobre o que quero fazer e, honestamente, não sei quando é que vai ser a minha próxima partida de ténis". Antes de sair, a japonesa concluiu: "Sim, Acho que vou parar de jogar por um tempo, para descansar".Recorde-se que Osaka havia desistido de Roland Garros e não jogou em Wimbledon. A atleta, de 23 anos, tem quatro títulos do Grand Slam (dois Australian Open e dois US Open).