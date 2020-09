O comunicado do US Open a justificar a desqualificação de Djokovic: «Bateu intencionalmente»

Em comunicado, o US Open justificou a desqualificação de Novak Djokovic da competição por ter batido a bola de "forma intencional ou descuidada", levando a acertar numa juíza de linha, que ficou mesmo com falta de ar.





As imagens do momento mais surreal do ano no ténis: Djokovic incrédulo e a juíza de linha com falta de ar



As imagens do momento mais surreal do ano no ténis: Djokovic incrédulo e a juíza de linha com falta de ar

"De acordo com as regras dos Grand Slam, na sequência das suas ações de intencionalmente bater numa bola de forma perigosa ou descuidada no court ou de bater a bola de forma negligente, sem atenção às consequências, Novak Djokovic foi desqualificado do US Open. Por esta decisão ter sido tomada, Djokovic vai perder todos os pontos conquistados nesta edição da prova e ficará sem o prize money já conquistado, sem prejuízo de outras sanções respeitantes a este processo", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que o tenista sérvio defrontava Pablo Carreño Busta numa partida dos quartos de final.