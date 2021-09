Shelby Rogers após derrota no US Open: «Vou ter nove milhões de ameaças de morte»

A tenista norte-americana Shelby Rogers admitiu que esperava receber várias mensagens nas redes sociais com ameaças de morte, após a derrota com a britânica Emma Raducanu, nos oitavos de final do US Open.





A atleta número 43 da hierarquia WTA afirmou que as ameaças de morte, após as derrotas, já são habituais: "Vou ter nove milhões de ameaças de morte e mensagens do género. Neste ponto da minha carreira quase que podia dizer que estou acostumada".Sloane Stephens, outra das tenistas que participou na prova, também, após a derrota frente a Angelique Kerber e, como tal, Shelby Rogers não esperava que fosse diferente com ela."Tenho a certeza que se virmos o meu perfil agora há gente que diz que sou uma gorda e outras palavras que não posso dizer agora", explicou a tenista.A WTA já veio, contudo, assegurar que está a trabalhar neste tema, de modo a reduzir o abuso dos utilizadores das redes sociais sobre as jogadoras do circuito de ténis mundial.