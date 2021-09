Sloane Stephens sofre ataques racistas e sexistas nas redes sociais

Sloane Stephens, tenista norte-americana de 28 anos, perdeu este sábado na terceira ronda do US Open, contra a alemã Angelique Kerber. E como se a frustração de uma derrota no último Grand Slam do ano não fosse o suficiente, ainda teve de aguentar uma série de mensagens racistas e sexistas, que recebeu nas suas redes sociais.





Através dos mesmos meios, a tenista expôs algumas das "mais de 2 mil mensagens" que recebeu, afirmando ser algo "muito difícil" de ler.