Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Swiatek "orgulhosa" por vencer US Open no "barulho" e "loucura" de Nova Iorque A polaca, n.º 1 do Mundo, lembrou que as expectativas eram baixas até chegar a Flushing Meadows





Swiatek "orgulhosa" por vencer US Open no "barulho" e "loucura" de Nova Iorque