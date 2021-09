Tenista norte-americano paga a maior coima do US Open por utilizar saco com logótipo... grande

O tenista norte-americano Reilly Opelka foi multado em 10 mil dólares (cerca de 8.500 euros) por carregar um saco não autorizado para o court de ténis, quando se preparava para disputar um jogo da segunda ronda do US Open.





US Open ticket sales must be strugglin this year 10k for a pink bag, at least it looked fly #Corporate https://t.co/Fj1aoFSCtL pic.twitter.com/yDXOxhOLX3 — Reilly Opelka (@ReillyOpelka) September 3, 2021

A organização do torneio decidiu multar o jogador com a coima mais alta da competição, devido ao facto do saco do jogador ter um logótipo que ultrapassava os limites estipulados pela federação de ténis americana.Segundo a ESPN, o saco trazido pelo jogador para o court tinha o nome de uma galeria de arte na Bélgica, à qual Reilly Opelka, número 24 do ranking ATP, se associou em maio deste ano.O tenista reagiu à multa através das redes socias, onde utilizou o humor para criticar a organização do torneio americano do Grand Slam: "A venda de bilhetes deve estar em baixo este ano. 10 mil dólares por um saco cor-de-rosa. Ao menos era bonito".