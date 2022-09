Tiafoe bate Rublev e estreia-se nas 'meias' do US Open

O norte-americano Frances Tiafoe afastou esta quarta-feira o russo Andrey Rublev e garantiu a estreia nas meias-finais do US Open, fase em que a bielorrussa Aryna Sabalenka vai igualmente marcar presença, mas pelo segundo ano consecutivo.

Naquele que foi o terceiro encontro dos quartos de final, o anfitrião Tiafoe, que figura no 26.º lugar no ranking, exibiu-se a um nível elevado para contrariar o favoritismo do moscovita, número 11 mundial, e levar a melhor em três equilibrados sets, pelos parciais de 7-6 (3), 7-6 (0) e 6-4.

Depois de eliminar na ronda anterior o espanhol Rafael Nadal, recordista do Grand Slam com 22 títulos, Big Foe só conseguiu quebrar Rublev no sétimo jogo do terceiro parcial para encerrar favoravelmente a contenda com 46 winners, 18 dos quais ases, e 38 erros não forçados, face aos 31 pontos ganhantes e 38 faltas não provocadas do adversário, de 24 anos.

"Isto é de loucos. Há 24 horas conquistei a maior vitória da minha vida e chegar aqui e conquistar outra... O Andrey é um grande jogador e dobrá-lo é um feito enorme. É difícil virar a página, mas fi-lo e agora estou nas meias-finais", rejubilou em court o duas vezes vice-campeão do Estoril Open (2018 e 2022).

Frances Tiafoe tinha como melhor resultado no Grand Slam os quartos de final do Open da Austrália em 2019, mas, em Nova Iorque, anulou hoje os quatro pontos de break que enfrentou diante de Rublev para superar esse feito e alcançar, pela primeira vez, as meias-finais de um Major.

O jovem tenista, de 24 anos, é o primeiro norte-americano a atingir o top 4'desde Andy Roddick em 2006 e, no duelo de acesso à final, vai defrontar outro jogador da NextGen, o espanhol Carlos Alcaraz ou o italiano Jannik Sinner, dependendo de quem sair vencedor do último desafio dos quartos de final.

Na competição feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número seis da hierarquia WTA, confirmou o teórico favoritismo sobre a checa Karolina Pliskova (22.ª) em dois sets, com os parciais de 6-1 e 7-6 (4), ao fim de uma hora e 22 minutos.

Sabalenka somou 30 winners face a 28 erros não forçados, enquanto a antiga número um registou apenas 10 pontos ganhantes contra 23 faltas não provocadas, e carimbou a passagem à penúltima fase do quarto e último Grand Slam da temporada, pelo segundo ano consecutivo.

A próxima adversária da bielorrussa sairá do confronto entre a polaca Iga Swiatek, número um mundial, e a norte-americana Jessica Pegula (8.ª).