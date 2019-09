Treinador de Nadal revela: «Ele nem conseguia vestir as calças»

A 'louca' noite de Joaquín ao ver o jogo de Rafael Nadal A 'louca' noite de Joaquín ao ver o jogo de Rafael Nadal

A carregar o vídeo ...

Rafael Nadal foi coroado vencedor do US Open na madrugada de segunda-feira depois de uma maratona de quase cinco horas frente ao russo Medvedev. Aos microfones da "Cadena Ser", o treinador do tenista maiorquino revelou as emoções e o desgaste de um jogo que diz "foi dos mais emocionante" que viu."Houve muitos nervos, muita tensão, foi um jogo incrível, dos mais emocionantes que vi na vida. No final chegámos à meta sãos e salvos", contou Carlos Moyà, revelando também o estado de espírito do vencedor de 19 títulos de Grand Slam."Quando estive com o Rafa dei-lhe os parabéns e abraçámo-nos. Ele estava exausto, cheio de câimbras e não conseguia sequer vestir as calças. Tive de o ajudar a vestir-se depois do banho. Foi incrível. Juntou-se a questão física com a emocional", declarou Carlos Moyà.