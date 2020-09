Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zverev passa à terceira ronda do US Open com vitória diante de Nakashima O germânico vai discutir o acesso à fase seguinte frente ao vencedor do encontro entre Mannarino (39.º) e Jack Sock (389.º)





• Foto: USA Today Sports