A confissão de Alcaraz ao Rei de Espanha: «Pensei no 40-15 de Federer...»

Carlos Alcaraz admitiu que quando dispôs de um match point no quinto set da final de Wimbledon, diante de Novak Djokovic, sentiu a pressão de ter de fechar o encontro e não permitir a reviravolta do sérvio, à semelhança do que aconteceu com Roger Federer em 2019. Na final da prova desse ano, o suíço desperdiçou dois pontos de campeonato e permitiu ao sérvio a conquista da competição. 'Carlitos', no entanto, conseguiu concretizar o seu jogo de serviço e assim triunfar na final deste domingo."Passou-me pela cabeça o 40-15 de Roger Federer..." confessou o tenista espanhol ao Rei Felipe VI, já depois de arrecadar o segundo torneio do Grand Slam da sua curta carreira.Federer é mesmo um dos ídolos de Alcaraz, que ao triunfar em Wimbledon passou a ser membro do All England Club: "É fantástico. Agora posso vir aqui jogar ténis e cricket com o Roger..."