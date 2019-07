Adolescente Cori Gauff elimina ídolo Venus Williams em Wimbledon

A tenista norte-americana Cori Gauff, de apenas 15 anos, eliminou esta segunda-feira a compatriota Venus Williams, na primeira ronda de Wimbledon, naquela que foi a sua estreia em encontros do 'Grand Slam'.Depois de se ter tornado a mais jovem tenista a ultrapassar a fase de qualificação do torneio londrino na 'era Open' - desde 1968 -, Gauff afastou Venus, que disse ser um dos seus grandes ídolos, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 19 minutos.'Coco' tornou-se mesmo a mais jovem jogadora a vencer um encontro em 'majors' desde 1996, quando a russa Anna Kournikova triunfou no Open dos Estados Unidos.313.ª da hierarquia mundial, Cori Gauff fez os exames da escola à distância para participar no 'qualifying' e já assegurou a presença na segunda ronda, na qual vai defrontar a eslovaca Magdalena Rybarikova.Venus Williams, de 39 anos e que já tinha vencido dois dos seus cinco títulos na relva londrina quando Gauff nasceu, caiu apenas pela terceira vez na primeira ronda em 18 presenças em Wimbledon, onde chegou a nove finais.