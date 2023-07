Alcaraz vence Djokovic numa final eletrizante e conquista Wimbledon pela primeira vez

Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic e conquistou o torneio de Wimbledon pela primeira vez na carreira. O tenista espanhol levou a melhor numa final resolvida apenas em cinco sets - 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 e 6-4 - e que demorou 4h46, tendo ficado marcada por vários momentos de ténis de elevadíssima qualidade de parte a parte.Foi o segundo título em torneios do Grand Slam para Alcaraz, que assim segura também a liderança do ranking mundial e passa a ser o terceiro mais jovem de sempre a vencer no All England Club, com apenas 20 anos. Quanto ao sérvio, falhou a oportunidade de reforçar o seu estatuto de tenista com mais 'majors' de sempre (permanece com 23) no setor masculino, de apanhar Margaret Court (24) no topo absoluto (masculino ou feminino) do ranking de Grand Slams conquistados e de igualar o recorde de oito troféus de Roger Federer na relva inglesa. Djokovic, refira-se, não perdia em Wimbledon há mais de 10 anos!Entretanto, Rafael Nadal, vencedor de duas edições do torneio de Wimbledon (2008 e 2010), felicitou o compatriota pela conquista, recordando ainda o "pioneiro" Manuel Santana, o primeiro tenista espanhol a vencer a prova, em 1966. "Parabéns, Carlos Alcaraz. Deste-nos uma alegria imensa hoje e estou certo de que o nosso pioneiro no ténis espanhol, Manolo Santana, também ficou muito contente onde quer que esteja. Um abraço muito forte e desfruta deste momento! Campeão!", escreveu.