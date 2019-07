Djokovic continua imparável na defesa do título em Wimbledon

Novak Djokovic continua imparável na defesa do título na relva de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2019, tendo esta quarta-feira 'despachado' o norte-americano Denis Kudla na segunda ronda da prova londrina.O tenista sérvio, líder do ranking mundial e primeiro cabeça de série, bateu com grande facilidade o norte-americano Denis Kudla, 111.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, qualificando-se após em uma hora e meia para a terceira eliminatória, na qual vai defrontar o polaco Hubert Hurkacz."Estou satisfeito com a forma como estou a jogar. Houve momentos em que poderia ter feito melhor, mas acho que tive um desempenho sólido. As minhas ambições são altas aqui", observou no fim do encontro o sérvio, que já venceu o torneio inglês por quatro vezes (2011, 2014, 2015 e 2018).Hurkacz, número 48 do mundo, bateu com mais dificuldade o argentino Leonardo Mayer, 59.º colocado do circuito masculino, tendo sido obrigado a disputar quatro sets e dois tie-breaks, impondo-se após três horas em court, pelos parciais de 6-7 (7), 6-1, 7-6 (7) e 6-3.O sul-africano Kevin Anderson, oitavo do ranking mundial e quarto favorito em Wimbledon, também precisou de três horas para bater o sérvio Janko Tipsarevic, 288.º da hierarquia, assegurando a continuidade na prova ao vencer por 6-4, 6-7 (7), 6-1 e 6-4.O suíço Stan Wawrinka, 22.º cabeça de série, e o britânico Kyle Edmund, 30.º, foram os únicos pré-designados a 'cairem' no terceiro dia de competição do torneio londrino, ao perderem com o norte-americano Reilly Opelka, por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 e 8-6, e com o espanhol Fernando Verdasco, por 4-6, 4-6, 7-6 (7), 6-3 e 6-4, respetivamente.No setor feminino, a checa Karolína Plísková, terceira favorita, necessitou apenas de uma hora e um minuto em court para bater a porto-riquenha Mónica Puig, por 6-0 e 6-4, seguindo para a terceira ronda, tal como as outras duas tenistas do 'top-10' mundial que hoje entraram em ação em Wimbledon.A romena Simona Halep, número sete mundial, bateu a compatriota Mihaela Buzarnescu em três 'sets', por 6-3, 4-6 e 6-2, enquanto a ucraniana Elina Svitolina, oitava do circuito feminino, beneficiou do abandono da russa Margarita Gasparyan, depois de ter perdido o primeiro parcial por 7-5 e numa altura em que vencia por 6-5 no segundo.Em contraponto, a norte-americana Madison Keys, 16.ª do ranking, terminou a participação na segunda ronda, ao ser eliminada em apenas dois 'sets' pela eslovena Polona Hercog, 60.ª do mundo, por 6-2 e 6-4.