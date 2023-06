Djokovic inicia defesa do título em Wimbledon frente a Cachín

O campeão em título, Novak Djokovic, vai defrontar o argentino Pedro Cachín na ronda inaugural de Wimbledon, enquanto o número um mundial, Carlos Alcaraz, terá como adversário o francês Jeremy Chardy e Nuno Borges o argentino Francisco Cerundolo.

De acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira, o regresso do sérvio ao All England Club, onde conquistou sete dos 23 troféus do Grand Slam que detém, está agendado para segunda-feira no 'court' central, onde terá pela frente Pedro Cachín, de 28 anos, que figura no 67.º lugar no ranking ATP.

Na segunda ronda, Djokovic, de 36 anos, poderá encontrar o australiano Jordan Thompson (71.º ATP) e na terceira o também argentino Tomás Etcheverry, antes de um possível embate com o italiano Lorenzo Musetti ou com o polaco Hubert Hurkacz, semifinalista em 2021, nos oitavos de final.

Se passar invicto, o campeão deste ano do Open da Austrália e de Roland Garros poderá ter como possíveis adversários nos quartos de final o russo Andrey Rublev, o canadiano Félix Auger-Aliassime ou o australiano Nick Kyrgios, a recuperar de problemas físicos e só com um encontro jogado desde outubro de 2022. A meia-final poderá ser uma reedição do desafio do ano passado com o transalpino Jannik Sinner e a final um duelo com o seu principal adversário, Carlos Alcaraz.

Já o jovem espanhol, que lidera a hierarquia mundial aos 20 anos, vai estrear-se terça-feira diante do francês Jeremy Chardy (534.º ATP), que desde o Open dos Estados Unidos de 2021 só fez cinco encontros (uma vitória e quatro derrotas) e já anunciou a retirada do ténis mundial no final de 2023.

Depois do francês, que já exerce funções de treinador do compatriota Ugo Humbert, o tenista de Múrcia só deverá encontrar maiores dificuldades nos oitavos de final, fase em que deverá defrontar o alemão Alexander Zverev, um jogador perigoso em todas as superfícies, ou o australiano Alex de Minaur, vice-campeão em Queen's, após a derrota ante Alcaraz.

Holger Rune (sexto classificado ATP), que nunca venceu um encontro na relva londrina, pode ser o eventual adversário do número um do mundo nos quartos de final e na fase seguinte poderá ter de medir forças com o russo Daniil Medvedev ou com o grego Stefanos Tsitsipas, embora este tenha uma tarefa mais complicada para chegar à penúltima ronda do 'major', ao ter de jogar contra Dominic Thiem na estreia e possivelmente com Andy Murray na segunda eliminatória.

Além de ter evitado Sinner, o norte-americano Taylor Fritz, que atingiu os 'quartos' em 2022, o norueguês Casper Ruud (4.º ATP), o favorito local Cameron Norrie e Hurkacz (12.º ATP), Carlos Alcaraz só poderá ter de lutar contra o favorito sérvio, segundo cabeça de série, no encontro do título.

Já a Nuno Borges, único português a disputar o quadro principal do terceiro 'major' da época, calhou o argentino Francisco Cerundolo, 19.º colocado no ranking ATP e um adversário que nunca defrontou antes.

Na competição feminina, a polaca Iga Swiatek, primeira cabeça de série em Wimbledon, vai jogar o primeiro encontro com a chinesa Lin Zhu, ao passo que a bielorrussa Aryna Sabaleka, número dois na hierarquia WTA, terá como primeira opositora a húngara Panna Udvardy.

A campeã cazaque Elena Rybakina vai iniciar, por sua vez, a defesa do título contra a norte-americana Shelby Rogers, antes de hipoteticamente poder defrontar a tunisina Ons Jabeur nos quartos de final, fase da prova em que Swiatek poderá jogar com a norte-americana Coco Gauff e Sabalenka com a grega Maria Sakkari.