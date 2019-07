João Sousa deu espetáculo em Wimbledon e este ponto é exemplo disso João Sousa deu espetáculo em Wimbledon e este ponto é exemplo disso

A carregar o vídeo ...

José Morgado e a vitória de João Sousa: «Prestação histórica para Portugal» José Morgado e a vitória de João Sousa: «Prestação histórica para Portugal»

A carregar o vídeo ...

João Sousa tornou-se este sábado no primeiro tenista português (masculino ou feminino) a chegar à segunda semana de Wimbledon, após vencer Daniel Evans em cinco sets (4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4) numa partida épica de mais de quatro horas, na terceira ronda do Grand Slam britânico. O vimaranense vai agora defrontar Rafael Nadal nos oitavos-de-final da competição.Será a segunda vez que Sousa estará nos 'oitavos' de um Grand Slam, depois da presença nesta fase do US Open, em 2018.O português perdeu os dois confrontos anteriores com o espanhol, vencedor de 18 títulos do 'Grand Slam', incluindo dois em Wimbledon. Além de Evans, 61.º da tabela ATP, o jogador vimaranense, de 30 anos, eliminou na primeira ronda o britânico Paul Jubb e na segunda o croata Marin Cilic.Recorde o relato do jogo AQUI