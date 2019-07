João Sousa perde com Nadal e diz adeus a Wimbledon

O outro foco de interesse no duelo entre Nadal e João Sousa



João Sousa despediu-se esta segunda-feira de Wimbledon, ao perder com Rafael Nadal, nos oitavos de final do torneio londrino.O tenista espanhol fechou o encontro, disputado no court central, em três sets (6-2, 6-2 e 6-2), em apenas uma hora e 46 minutos.Confira aqui as estatísticas do encontroVencedor por duas vezes na relva londrina, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre os norte-americanos Sam Querrey, 65.º do mundo, e Tennys Sandgren, 94.º do mundo.