Kyrgios reconhece erros no início da carreira: «Pensei que a minha oportunidade já tinha passado»

Graças ao triunfo, o antigo número um mundial, detentor de 22 títulos do Grand Slam, os últimos dois conquistados esta temporada, no Open da Austrália e Roland Garros, vai defrontar o australiano Nick Kyrgios, que afastou nos quartos de final o chileno Christian Garín em três parciais, por 6-4, 6-3 e 7-6 (7-5).

Além de garantir a estreia nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, o 40.º classificado da hierarquia mundial é o primeiro australiano a integrar o 'top 4' de um 'major desde Lleyton Hewitt em 2005. "Um ambiente fantástico outra vez. Nunca pensei que chegaria às meias-finais no Grand Slam. Pensei que a minha oportunidade já tinha passado. Penso que não fiz as coisas da melhor maneira, no início da minha carreira, e posso ter desperdiçado a minha oportunidade, mas estou muito orgulhoso da forma como voltei aqui", comentou o tenista de Camberra, de 27 anos que vai defrontar Nadal.

Na competição feminina, a romena Simone Halep garantiu o regresso às meias-finais de Wimbledon, depois do título conquistado em 2019, ao derrotar a norte-americana Amanda Anisimova (25.ª WTA), com os parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e quatro minutos.

No embate de acesso à final, a antiga líder do 'ranking' feminino e atual 18.ª colocada vai medir forças com a cazaque Elena Rybakina, que ultrapassou a australiana Ajla Tomljanovic, por 4-6, 6-2 e 6-3, com a tenista nascida em Moscovo a tornar-se na primeira jogadora do Cazaquistão a atingir as meias-finais de um 'major'.