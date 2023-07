Marketa Vondrousova é a primeira semifinalista de Wimbedon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista checa Marketa Vondrousova apurou-se esta terça-feira para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao eliminar nos quartos a norte-americana Jessica Pegula, quarta do ranking mundial.

Vondrousova, atual 42.ª da hierarquia mundial, conseguiu surpreender a norte-americana em três sets, vencendo com parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, em uma hora e 55 minutos.

Nas meias-finais, a jogadora checa vai medir forças com a ucraniana Elina Svitolina, 76.ª do mundo, que entretanto afastou a polaca Iga Swiatek, número um mundial.