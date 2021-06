Medvedev bate Struff e segue para a segunda ronda de Wimbledon

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, venceu esta terça-feira o alemão Jan-Lennard Struff e qualificou-se para a segunda ronda do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2021.

No All England Club, o russo, de 25 anos, impôs-se ao 45.º jogador do ranking ATP pelos parciais de 6-4, 6-1, 4-6 e 7-6 (7-3), em duas horas e 35 minutos.

Daniil Medvedev vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o japonês Yasutaka Uchiyama, 116.º do mundo, e o espanhol Carlos Alcarraz, 75.º no 'ranking'.