Novak Djokovic com multa pesada em Wimbledon

Novak Djokovic foi derrotado por Carlos Alcaraz, líder mundial, na final do torneio de Wimbledon e, um dia depois, já sabe que terá de pagar uma multa de cerca de sete mil euros, devido a ter destruído uma raquete contra o poste da rede durante a partida.

O momento aconteceu depois de o tenista sérvio, nº 2 do ranking ATP, ter permitido uma quebra de serviço do prodígio espanhol, no quinto set, com Djokovic a não conter a raiva e a mandar a raquete contra um dos postes da rede. Esse break acabou por ser decisivo no desfecho da final do Grand Slam de relva, uma vez que Alcaraz agarrou nessa vantagem e nunca mais a largou até se sagrar campeão em Londres.

Em Wimbledon, situações como esta são ainda mais penalizadas do que noutros torneios, uma vez que tanto a relva como a própria rede são consideradas ‘sagradas’ pela organização e fãs. No início da semana, a jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 16 anos, foi multada em 10 mil euros por danificar a relva...

Nick Kyrgios é o rei das multas e já acumula quase um milhão de euros em sanções deste género em todo o circuito ATP.