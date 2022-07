Novak Djokovic conquista torneio de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic venceu este domingo a edição de 2022 do torneio de Wimbledon, ao derrotar na final o australiano Nick Kyrgios em quatro sets, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (3).Nesta que foi a sua 21.ª conquista de Grand Slams, a 7.ª no All England Club, o sérvio até começou mal, cedendo o primeiro parcial ao australiano, mas nos três seguintes acabou por 'engatar' o seu melhor ténis e embalou para um triunfo fechado no tie break, ao cabo de 3 horas.