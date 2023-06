Nuno Borges e a primeira ronda de Wimbledon: «Estou motivado para dar tudo»

Nuno Borges acredita que terá "um grande desafio" frente ao argentino Francisco Cerundolo na primeira ronda de Wimbledon, conforme ditou esta sexta-feira o sorteio, mas está "entusiasmado para ir com tudo" a jogo.

O tenista português, número 68 no ranking ATP, estreou-se há um ano no quadro principal do terceiro 'major' da época como 'lucky loser', tendo perdido então com o norte-americano McDonald Mackenzie, mas desta vez o desafio será maior, uma vez que Cerundolo figura no 19.º lugar na hierarquia mundial e está a atravessar uma boa fase na carreira.

"Com qualquer adversário aqui será um encontro duro. Estou motivado para dar tudo e enfrentar o Cerundolo. Sei que tem vindo a jogar muito bem, vi-o jogar aqui no ano passado. Sei que joga bem aqui, estava a jogar taco a taco com o [Rafael] Nadal... lembro-me bem", afirmou Borges, em declarações à Lusa, referindo-se ao embate cedido perante o espanhol em quatro sets.

Apesar de nunca ter defrontado o adversário argentino, de 24 anos, o maiato, de 25, não se mostra intimidado com o sorteio nem com as credenciais de Cerundolo, que também nunca superou a primeira eliminatória em Wimbledon.

"Vou tentar usar as minhas ferramentas para tirar partido da relva, porque sei que ele está bem adaptado. Sei que é um desafio grande, mas estou entusiasmado para ir com tudo a jogo", frisou o atleta do Centro de Alto Rendimento do Jamor.