Pedro Sousa eliminado na estreia em Wimbledon por Lorenzo Sonego

Pedro Sousa foi eliminado esta quarta-feira na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder diante do italiano Lorenzo Sonego, em três sets.

O número dois nacional e 121 do ranking ATP, que se estreou no quadro principal do major britânico, não foi capaz de contrariar o favoritismo do 23.º cabeça de série e acabou derrotado pelos parciais de 6-2, 7-5 e 6-0, ao fim de uma hora e 48 minutos.

Uma vez superado o teste ante Pedro Sousa, Lorenzo Sonego, de 26 anos, vai disputar pela primeira vez na carreira a segunda ronda de Wimbledon, frente ao colombiano Daniel Elahi Galan, que bateu o argentino Federico Coria, por 6-4, 4-6, 7-5 e 7-5.