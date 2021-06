Queda no primeiro set tramou Pedro Sousa na 1.ª ronda de Wimbledon

Pedro Sousa lesionou-se quarta-feira durante o encontro com o italiano Lorenzo Sonego na primeira ronda de Wimbledon, terceiro major da temporada, e confessa ser um "pouco frustrante" não ter podido lutar com todas as armas.

"Tive uma queda no início do primeiro set e voltei a sentir o abdominal, principalmente no serviço. Com tratamento melhorei e consegui continuar a disputar o resultado, mas a meio da segunda partida piorei bastante e não consegui manter o nível", contou em declarações à agência Lusa.

O número dois português e 121.º do ranking ATP foi eliminado pelo favorito transalpino, 23.º cabeça de série, em três sucessivos sets, pelos parciais de 6-2, 7-5 e 6-0, em uma hora e 48 minutos, depois de se ter ressentido da mazela contraída na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros.

"É um pouco frustrante, mas faz parte. Vou tentar recuperar o mais rápido possível", frisou, confessando, ainda assim, estar "contente com a estreia no quadro principal de um torneio incrível, embora não tenha corrido da melhor maneira."

Apesar da derrota ante um adversário "que vinha em boa forma e com ritmo na relva", Pedro Sousa, de 33 anos, acredita ter conseguido "discutir o encontro até meio do segundo set, mas depois tornou-se realmente difícil" e não conseguiu "aguentar".