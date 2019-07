Serena Williams segue para os 'quartos' de Wimbledon

A tenista norte-americana Serena Williams, campeã por sete vezes em Wimbledon, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do torneio de relva londrino, terceiro Grand Slam do ano, ao vencer a espanhola Carla Suarez Navarro.Williams, de 37 anos e 10.ª jogadora mundial, superou a espanhola, 31.ª do mundo, por duplo 6-2, em uma hora e cinco minutos.Nos quartos de final, a norte-americana, que procura o seu 24.º Grand Slam e que em Wimbledon triunfou nas edições de 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016, vai defrontar a norte-americana Alison Riske, 55.ª da hierarquia e que hoje eliminou a primeira jogadora do ranking, a australiana Ashleigh Barty.