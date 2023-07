Swiatek sofre e Djokovic não evita 'recolher obrigatório' em Wimbledon

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, salvou dois 'match points' para se apurar para os quartos de final de Wimbledon, com o sérvio Novak Djokovic a não conseguir fechar o seu encontro antes das 23:00.

A 'maldição' de Wimbledon esteve perto de manter-se para Iga Swiatek, que nunca tinha passado dos oitavos de final em Londres, ao contrário dos outros três 'majors', mas a polaca, que já venceu Roland Garros (2022 e 2023) e o Open dos Estados Unidos (2022), salvou dois 'match points' para seguir em frente.

Frente à suíça Belinda Bencic, 14.ª do mundo e campeã olímpica em Tóquio2020, Swiatek venceu por 6-7 (4), 7-6 (2) e 6-3, em três horas e dois minutos.

"Todos os dias o meu amor [pela relva] fica maior, por isso espero ter o máximo de dias possíveis para ficar aqui e jogar neste court. De certeza que este é o meu melhor ano na relva, por isso sinto-me muito motivada, porque sei que, mesmo quando não estou a jogar a 100%, o trabalho duro está a dar resultados", disse.

Nos seus primeiros 'quartos' no All England Club, a polaca vai encontrar a ucraniana Elina Svitolina, 76.ª do ranking mundial e semifinalista em 2019, que afastou a bielorrussa Victoria Azarenka (20.º), por 2-6, 6-4 e 7-6 (9), num longo encontro que terminou sem cumprimento entre as duas, uma vez que Svitolina não tem saudado russas e bielorrussas.

Finalista de Roland Garros em 2022, a norte-americana Jessica Pegula, quarta tenista mundial, também garantiu a estreia nos quartos de final, depois de afastar a ucraniana Lesia Tsurenko (60.ª), por 6-1 e 6-3.

Na próxima ronda, Pegula vai ter outra estreante nos 'quartos' em Londres, a checa Markéta Vondrousová, atual 42.ª do mundo e finalista em Roland Garros em 2020, que afastou a compatriota Marie Bouzková (33.ª), por 2-6, 6-4 e 6-3.

No último encontro da terceira ronda, a adolescente russa Mirra Andreeva, 102.ª do ranking, de apenas 16 anos, continuou a sua caminhada e venceu a compatriota Anastasia Potapova, 23.ª, por 6-2 e 7-5.

Com a obrigatoriedade de os encontros pararem em Wimbledon até às 23:00, Novak Djokovic, número dois mundial, estava perto de assegurar a passagem aos quartos de final, mas terá de concluir o encontro com o polaco Hubert Hurkacz (18.º).

Em busca do oitavo título no All England Club e de igualar o recorde do suíço Roger Federer, o sérvio vencia por 7-6 (6) e 7-6 (6) quando o encontro foi interrompido.

Já descansado à espera de adversário está o russo Andrey Rublev, sétimo do mundo, que, depois de já ter chegado aos quartos de final de todos os outros 'majors', se vai estrear nessa fase em Wimbledon, após afastar o cazaque Alexander Bublik (26.º), por 7-5, 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5) e 6-4.

O italiano Jannik Sinner, oitavo da hierarquia ATP, está pelo segundo ano consecutivo nos quartos de final, depois de vencer o colombiano Daniel Galán (85.º), por 7-6 (4), 6-4 e 6-3.

Pela frente vai agora ter uma das surpresas do torneio, o russo Roman Safiullin, 92.º do mundo, que, na estreia em Wimbledon, está nos 'quartos', depois de afastar o canadiano Denis Shapovalov (29.º), por 3-6, 6-3, 6-1 e 6-3.

Após vários adiamentos, o português Francisco Cabral finalmente estreou-se no quadro de pares, ao lado do brasileiro Rafael Matos, e venceu os britânicos Jonny O'Mara e Liam Broady, por 7-5 e 6-4, ao fim de uma hora e 22 minutos.