Ana Rita Rodrigues é 23.ª na Taça do Mundo do Cairo de tiro com armas de caça

A seleção portuguesa de tiro com armas de caça saiu este sábado da Taça do Mundo do Cairo com o 23.º lugar de Ana Rita Rodrigues como melhor resultado.

Rodrigues tinha entrado hoje no último dia de qualificação no quarto posto provisório, mas duas séries de 25 pratos em que conseguiu, respetivamente, 18 e 20, tirou-a do acesso à final, acabando com 106, contra 112 em que fechou a entrada nas melhores.

No setor masculino, Armelim Rodrigues (115 pontos) acabou com o 32.º melhor registo da qualificação, José Bruno Faria (115) com o 33.º e João Paulo Azevedo (114), atleta olímpico, com o 44.º.