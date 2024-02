José Bruno Faria sétimo na Taça do Mundo de Rabat de tiro com armas de caça

O português José Bruno Faria foi esta quarta-feira sétimo classificado na Taça do Mundo de Rabat de tiro com armas de caça, a um tiro da final de fosso olímpico ('trap').

O português acabou com um resultado final de 119 pratos, a um do top 6 que disputou a fase final, na qual se impôs o italiano Mauro de Filippis.

O olímpico João Paulo Azevedo acabou a qualificação com o 16.º melhor registo, com 118 pratos, com Armelim Rodrigues em 52.º, com 114. Rodrigo Barbosa (76.º) conseguiu 107 e José Costa (83.º) 105.

O fosso olímpico feminino também foi dominado pela Itália, com o ouro para Jessica Rossi, campeã olímpica em Londres'2012, com Ana Rita Rodrigues como melhor portuguesa, no 14.º lugar, fruto de 112 pontos.

Mais abaixo, com 110, ficou Maria Inês Barros, no 18.º posto, enquanto Catarina Baicev logrou o 32.º posto, com 101.