João Ferreira e Ana Filipa Santos vencem triatlo longo de Setúbal

João Ferreira e Ana Filipa Santos, ambos do CNATRIL, venceram este domingo a edição de 2021 do Setúbal Triathlon, impondo-se após os 1,9 quilómetros de natação, 90 de bicicleta e 21,097 de corrida.

O atleta do Clube de Natação e Triatlo de Lisboa (CNATRIL) venceu pela quarta vez consecutiva a prova, disputada na distância de meio 'ironman', em 4:03.23 horas, impondo-se a Márcio Neves (Peniche AC) e a Miguel Arraiolos (Benfica), segundo e terceiro classificados, em 04:09.09 e 04:13.52, respetivamente.

A companheira de equipa Ana Filipa Santos levou a melhor no setor feminino, em 04:50.14 horas, destacando-se de Liliana Veríssimo (04:57.06), vencedora em 2020, e Liliana Alexandre (05:15.39), ambas do Olímpico de Oeiras, que terminaram nos restantes lugares do pódio da quinta edição da competição setubalense.