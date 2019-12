Blummenfelt bateu recorde do IRONMAN 70.3 e até fez melhor do que Mo Farah

O noruguês Kristian Blummenfelt bateu este sábado o recorde do Mundo do IRONMAN 70.3, ao completar a meia distância no Bahrain em 3:25:21 horas, isto depois de ter feito 22:26 minutos nos 1,9 quilómetros de natação, 1:52:03 nos 90 quilómetros de bicicleta e, a fechar 1:07:00 na meia maratona.





Um registo global brutal por parte do norueguês, que conseguiu nos dois últimos segmentos andar até mais rápido do que duas lendas do desporto como são Mo Farah e Mark Cavendish, que nesta prova entravam numa equipa de estafetas ao lado de Chloe McCardel. O britânico, provavelmente em registo de 'passeio' (até porque o seu máximo na distância é abaixo da hora), fez a sua 'meia' em 1:07:10, ao passo que Cavendish rodou nos 90 quilómetros em 1:54:46, dois minutos e meio mais lento do que Blummenfelt.Ainda assim, e apesar da brutalidade do tempo de Blummenfelt nos 21 quilómetros, de notar que o registo mais rápido de sempre à meia maratona num IRONMAN 70.3 ainda segue na posse de Jan Frodeno, com 1:06:33 horas.