Coronavírus: Mundiais de triatlo de Hamburgo adiados de julho para setembro

As provas dos Mundiais de triatlo previstas inicialmente para o segundo fim de semana de julho em Hamburgo, na Alemanha, vão disputar-se em 05 de setembro, anunciou a entidade organizadora do evento, 'Ironman Hamburg', em comunicado.

No texto também se informa que a prova de Ironman, prevista inicialmente para 21 de junho e adiada devido à pandemia da covid-19, efetuar-se-á em 06 de setembro, em Hamburgo, durante o fim de semana no qual se realizará igualmente o Mundial de estafetas de triatlo misto, uma disciplina que se estreará nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Até à data, as provas feminina e masculina do Mundial de triatlo são as principais competições de elite recuperadas do calendário internacional, juntamente com o Europeu, que se realizará em 30 de agosto, em Tartu, na Estónia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.