Estrela Xtreme Triathlon volta com um novo formato

O Estrela Xtreme Triathlon regressa a 29 e 30 de setembro este ano com dois desafios a solo e outro em estafetas. Apesar de extremo, este evento inédito em Portugal apresenta um programa para toda a família, sempre com a preocupação de promover e proteger a Serra da Estrela.Este ano os participantes podem optar pelo Estrela Standard, que consiste em 1000 metros de natação, 53 km de bicicleta com 1000 metros de desnível positivo e 15 km de corrida com 600 metros de desnível positivo. Já no Estrela Xtreme, os triatletas põem-se à prova em 2000 metros de natação, 105 km de bicicleta com 2600 metros de desnível positivo e 21 km de corrida com 900 metros de desnível positivo. Este último percurso pode ainda ser realizado em estafetas de três elementos, um para cada segmento.Em nome da organização, o criador e impulsionador deste projeto, Armando Teixeira, explica que esta é "uma proposta de adaptação dos modelos de referência internacionais às especificidades culturais, climáticas e orográficas da região da Serra da Estrela". O também mentor e organizador do Estrela Grande Trail, acrescenta que "este modelo permite mostrar todo o potencial da região para a prática do desporto de natureza, complementando o trabalho já realizado pelo EGT, no que diz respeito à promoção da Serra da Estrela".Armando Teixeira diz ainda acreditar que o Estrela Xtreme Triathlon seja em breve um evento incontornável no calendário nacional e internacional da modalidade e enumera as razões: "Qualidade paisagística e ambiental do Parque Natural da Serra da Estrela; o aproveitamento ao máximo do relevo do Parque Natural da Serra da Estrela; a experiência proporcionada ao atleta e a qualidade dos serviços prestados; o segmento de corrida, com características de trail, que diferencia este desafio de todos os outros já realizados no nosso país."Mas como é que uma prova com estas características pode ser adequada para famílias? "Há uma preocupação muito grande por parte da organização em incluir no programa do evento atividades para toda a família, como passeios e caminhadas pelo Parque Natural da Serra da Estrela, além de ações de reflorestação e outras de cariz ambiental e de responsabilidade social", adianta Armando Teixeira.Além disso, acompanhar os atletas nesta aventura, aproveitando as zonas-espetáculo desenvolvidas pela organização, é uma boa opção para conhecer alguns dos principais pontos de interesse do percurso, contribuindo para animar os que se desafiam nas várias provas. E, claro, entre uma atividade e outra, é aproveitar para provar o que a região tem de melhor! A organização dá uma ajuda e sugere:Situada no maior vale glaciar da Europa a uma altitude de 1437 metros, a Lagoa do Vale do Rossim é de uma beleza única digna de valorizar e proteger. Esta lagoa foi formada artificialmente com a construção da barragem em 1956, num local que antigamente era uma das melhores pastagens para os rebanhos de transumância. Ao longo do tempo este espaço tornou-se numa área de lazer e recreio de excelência.Situado na margem esquerda do Rio Zêzere, às portas da vila de Manteigas, o Parque da Várzea tem à disposição dos seus visitantes um bar de apoio, zona de piquenique, parque infantil e um Centro de Cyclin Portugal de Manteigas, com uma zona de lavagem e manutenção de bicicletas e balneários com todas as condições. Espaço ideal para desfrutar com toda a família.A Torre é o ponto de maior altitude da Serra da Estrela e também de Portugal Continental. A Torre é acessível por uma estrada pavimentada e situa-se no limite das freguesias de Unhais da Serra (Covilhã), São Pedro (Manteigas), Loriga (Seia) e Alvoco da Serra (Seia), pertencendo assim a três municípios, Manteigas, Seia e Covilhã.O Sabugueiro é a aldeia mais recôndita e próxima do cume da Serra da Estrela. Erguida entre montes e naturalmente protegida por rochedos de granito, é uma das aldeias da Serra da Estrela que melhor representa o modo de vida serrano. No Sabugueiro os visitantes são recebidos com os melhores saberes e sabores da região.Localizado no início do Vale Glaciar, a 1500 metros de altitude, o Covão d'Ametade é dos lugares mais belos da Serra da Estrela. Um dos sítios preferidos pelos amantes da natureza para iniciar as suas caminhadas e de quem procura um local para relaxar e fazer um piquenique.A par destes pontos, aproveite para visitar a Fábrica do Burel, em Manteigas; o Miradouro Fragão do Corvo, nas Penhas Douradas; e respire os trilhos naturais de Manteigas no PR3 MTG-Rota da Vila, um percurso circular de 2,3 km.Para que nada fique por sugerir, aproveite a gastronomia local e a oferta hoteleira:– chouriça, farinheiro e morcela –, sem esquecer os queijos de ovelha e de cabra; ao tradicional caldudo, um caldo de castanhas secas (piladas) ou a sopa de abóbora; e sem esquecer as trutas, fário ou arco-íris de produção local; terminando com uma feijoca guisada com carnes de porco, esta é a melhor forma de sentir o sabor à Serra da Estrela. Pode fazê-lo nos restaurantes Serradalto (R. 1º de Maio, 6260-101 Manteigas), O Olival (N232, Manteigas) e A Cascata (R. 1º de Maio n.º 1, 6260-101 Manteigas).- Com vista para o Vale Glaciar, este hotel foi implementado numa ancestral fábrica de Ecolã. EN 232, 6260-162 Manteigas. Hotel da Fábrica - Hotel em Manteigas, situado na ancestral fábrica da Ecolã (negocio.site)– Foi uma das primeira Pousadas de Portugal, que hoje promete história, tradição e conforto rústico, no coração da montanha. EN 232, KM 49,3, Campo Romão 6260-200 Manteigas- Em pleno vale glaciar do Zêzere, em Manteigas, o Vila Galé Serra da Estrela é um hotel de montanha com atividades para toda a família. Caldas de Manteigas - Fonte Santa 6260-013 Manteigas. Vila Galé - Vila Galé Serra da Estrela | Hotéis Vila Galé (vilagale.com)Mais informações e inscrições em estrelaxtreme.pt