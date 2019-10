Europeu de clubes disputa-se no sábado entre Alhandra e Vila Franca de Xira

O Campeonato Europeu de Clubes de Triatlo em estafetas mistas disputa-se no sábado entre Alhandra e Vila Franca de Xira com o Benfica a tentar voltar a conquistar o mais alto lugar do pódio no escalão de elites, algo que sucedeu em 2017, depois de em 2018 se ter quedado atrás dos franceses do Poissy Triathlon e do Metz Triathlon. Além das águias também, no referido escalão, também irão participar os portugueses do Clube de Natação Torres Novas e do Portugal Talentus.Na categoria júnior, o Alhandra Sporting Clube tenta repetir ou melhorar o bronze de há um ano em Lisboa alcançado por Gabriela Ribeiro, João Queiroz, Joana Oliveira e André Bôto. Neste escalão, além do Alhandra que joga em 'casa', participam também Benfica e Sporting em representação de Portugal.Cada equipa composta por quatro atletas (duas femininos e dois masculinos) cumpre no total a distância de quatro triatlos super sprint sem paragens de cronómetro. A prova vai decorrer no Rio Tejo (250 metros no segmento de natação), na Estrada Nacional 10 entre Alhandra e Sobralinho (7 quilómetros do segmento de ciclismo) e no Passeio Ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira (1,7 quilómetros do segmento de atletismo).O município tem já experiência na organização de provas da modalidade à imagem do que aconteceu em junho com a realização do 'Triatlo Alhandra / Vila Franca de Xira - Troféu José Luís Matos', que vai na sua terceira edição.9h30: Campeonato Europeu Clubes Estafetas Mistas (elites)9h35: Campeonato Europeu Clubes Estafetas Mistas (juniores)15h: Campeonato Nacional de Grupos de Idade17h: Campeonato Nacional de Clubes