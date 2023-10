João Ferreira oitavo no Ironman Portugal-Cascais

João Ferreira foi este sábado 8º classificado da 4.ª edição do Ironman Portugal-Cascais, prova de triatlo de longa distância ganha pelo belga Pieter Heemeryck. O português, de 30 anos, cumpriu os 226 quilómetros (3,8 de natação, 190 de ciclismo e 42,2 de ciclismo) em 8:14.28 horas, a 24.21 minutos do vencedor. Heemeryck, 6.º do ranking mundial de triatlo, estreou-se a vencer em ‘full distance’, superando o francês Dylan Magnien (2.º) e o espanhol Antonio López (3.º).

Já na prova feminina a vitória foi da francesa Marjolaine Pierre, com um tempo de 8:49.55 horas, menos 8.55 minutos do que a alemã Anne Reischmann (2.ª). A irlandesa Olivia Mitchell foi 3.ª, a 9.01 minutos da vencedora.





Siga a transmissão aqui

Quanto à 'categoria' de 70.3 (1,9km de natação, 90km de ciclismo e 21,1km de corrida), a 6.ª edição teve vitória do português Hugo Figueiredo na vertente masculina. O atual campeão europeu de sub-23 de duatlo gastou 4:01.03 horas e festejou em casa, já que é natural de Cascais. O francês Yann Guyot foi segundo, mas até foi o . a cruzar a meta, o que causou alguma confusão no final. Guyot iniciou o segmento de natação antes de Figueiredo, mas gastou mais 1 minuto e meio do que o português no total dos 113 km. Além da vitória, Portugal ainda fechou o pódio através de João Silva, que correu pela primeira vez em 70.3 e cruzou a meta 3.47 minutos depois do compatriota.



Hugo Figueiredo

Na mesma distância, mas no setor feminino, a vencedora foi a britânica Francesca Smith, com o tempo de 4:31.57 horas, superando a compatriota Megan Chapple (2.ª) por 2.21 minutos. A belga Sophie Delguste completou o pódio, a 3.28 minutos da vencedora, numa prova em que Juzy Abreu foi a melhor portuguesa, ao concluir na 50.ª posição a 54 minutos de Smith.