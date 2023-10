João Rebelo vence edição recorde do Estrela Extreme Triathlon

À terceira edição, o Estrela Extreme Triathlon duplicou o número de participantes, ultrapassando neste fim-de-semana a centena de atletas a desafiarem-se na modalidade de Half Ironman (versões standard, extreme e estafetas de 2 e de 3 elementos), com a exigência e a beleza que a altitude da Serra da Estrela acrescentam à competição.A par dos 108 atletas que terminaram este desafio, dos 125 inscritos, é de sublinhar, de acordo com a organização, a cargo da Armando Teixeira Outdoor events, "a quantidade de pessoas, entre famílias, equipas de apoio, fãs da modalidade, do desporto ou simplesmente curiosos, que se juntaram à festa no Parque da Várzea, em Manteiga, para aplaudir a partida e a chegada dos atletas, não desmobilizando até o último cortar a meta". Portanto, "este foi um evento que, em relação às outras duas edições, cresceu não só em número de participantes na competição, mas também no que diz respeito ao número de pessoas que fizeram questão de assistir ao evento e também de colaborar com o mesmo, o que se deve a um esforço conjunto da organização e das autarquias de Manteigas e de Gouveia, que têm conseguido mostrar que a Serra da Estrela tem as condições ideais para a prática do desporto de natureza", conclui Armando Teixeira, em nome da organização.No que diz respeito à vertente competitiva do evento, este ano, João Rebelo, do Vasco da Gama Atlético Clube de Sines, foi o grande vencedor, precisando de 6:37.42 horas para cumprir os 2 km a nadar a 1400 metros de altitude, os 107 km com 2500 metros de desnível positivo de bicicleta e os 21 km com 900 metros de desnível positivo a correr, e cortar a meta à frente de Rafael Gomes, do CAOH, que gastou 6:42 para cumprir o percurso e arrecadar o segundo lugar; e de Adelino Sousa, do Grupo Desportivo da Goma, que garantiu o terceiro lugar em 6:42.55, posição que já havia conquistado no ano passado.No final, João Rebelo referiu que a parte mais difícil "foi a bicicleta", segmento no qual passou para a segunda posição, mas depois acabou por conseguir recuperar na corrida "e voltar novamente para primeiro". O triatleta de Sines destacou do percurso a beleza da paisagem, que admitiu já ser bem sua conhecida. "Costumo vir aqui treinar todos os anos, pelo que fiz o reconhecimento do percurso. É uma prova muito bonita, na qual eu queria muito participar, por isso, fazer esta prova era um dos objetivos para esta época", partilhou, sem esconder a satisfação de missão cumprida.Este ano não houve candidatas femininas à vitória na versão Extreme a solo, concentrando-se as senhoras em lutar pelo primeiro lugar na versão Standard do evento, que foi composta por um segmento de 1 km de natação a 1400 metros de altitude; por 53 km de bicicleta com 1000 metros de desnível positivo; e por 15 km de corrida com 600 metros de desnível positivo. Catarina Serrazina, do CRP Riba Fria, foi a mais rápida nesta versão do evento, vencendo a geral feminina em 4:04.47, marca que a posicionou em quinto lugar da geral absoluta, numa prova ganha pelo atleta da LBSQUAD, Pedro Lorena, em 3:27.55. Ricardo Lanceiro, da SFRAA, e Sérgio Suzano, do Grupo Desportivo da Goma, completaram o pódio masculino, respetivamente, em 3:30.03 e 3:53.21. Do lado feminino, a segunda e terceira posição do pódio foram conquistadas, respetivamente, por Maria Andia, atleta espanhola ao serviço do Grupo Desportivo da Goma, com o tempo de 4:28.28; e por Ana Gomes, do NDS-Triatlo MRW Guarda, com o tempo de 4:43.13.Já no percurso realizado em estafeta de três elementos, a que representou o NDS-Triatlo MRW Guarda foi a mais rápida, vencendo em 6:48.11. O percurso realizado em estafeta de dois elementos foi ganho pela equipa J Moita Sport Center, com o tempo de 7:58.34.