João Silva 21.º na etapa canadiana do Mundial de triatlo

O português João Silva terminou este sábado no 21.º lugar a etapa de Montreal do campeonato do mundo de triatlo, ao cumprir a distância 'sprint' em 55.06 minutos.





O triatleta natural da Benedita concluiu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida em mais 1.17 minutos do que o vencedor, o belga Jelle Genns.Genns impôs-se ao 'sprint' ao espanhol Mario Mola, que gastou mais um segundo do que o belga, enquanto Tyler Mislawchuk tornou-se no primeiro canadiano a subir ao pódio numa etapa do Mundial de triatlo, ao chegar quatro segundos depois do vencedor.