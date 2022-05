José Estrangeiro: «Temos fortes hipóteses de conseguir bons resultados nos Europeus de sprint»

Os oito atletas que vão representar Portugal no Campeonatos da Europa de triatlo sprint partem com expectativas altas para a prova, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo em Olsztyn, na Polónia.

"Temos fortes hipóteses de conseguir bons resultados, dado o leque de triatletas que apresentamos. É uma comitiva jovem, mas já com resultados de relevo internacional, que nos deixam com expectativas interessantes", refere José Estrangeiro, diretor técnico nacional, em comunicado da assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Triatlo.

A prova de elite vai contar com quatro atletas, com Ricardo Batista, atual campeão europeu de sub-23, e Tiago Fonseca no setor masculino e Madalena Almeida e Maria Tomé no feminino, sendo que, à exceção de Madalena Almeida, os restantes três também competem para a classificação de sub-23.

No escalão de juniores, são três os atletas presentes em Olsztyn, estando Portugal representado por João Nuno Batista (vice-campeão mundial) e Gustavo do Canto, nos masculinos, e Matilde Santos, em femininos. Na vertente de paratriatlo, Filipe Marques vai representar as cores lusas.

Os campeonatos europeus são compostos com meias-finais e finais, decorrendo as meias-finais na sexta-feira, enquanto as finais estão agendadas para sábado.

As provas de triatlo sprint têm metade da distância do triatlo olímpico, com a natação a ser disputada em 750 metros, o ciclismo em 20 quilómetros e o atletismo em cinco quilómetros, mas nos Europeus, as categorias de sub-23 e elite correm as meias-finais e as finais em super sprint (300 metros natação, 7 km ciclimo e 1,5 km atletismo).