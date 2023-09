Maria Tomé em 12.º na Taça do Mundo de Karlovy Vary

A triatleta portuguesa Maria Tomé terminou este domingo no 12.º lugar a Taça do Mundo de Karlovy Vary, na República Checa, em prova ganha pela norte-americana Gwen Jorgensen, com Madalena Almeida em 18.º.Maria Tomé terminou a prova com o tempo de 02:07.19 horas, numa competição ganha por Gwen Jorgensen em 02:03.52, com a holandesa Rachal Klamer em segundo e a alemã Marlene Gomez-Goggel em terceiro.

Madalena Almeida também esteve em competição, completando os segmentos de natação, ciclismo e corrida com o tempo de 02:08.08 horas.