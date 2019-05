Melanie Santos, Ercília Machado e Ester Alves fazem equipa na Challenge Lisboa

Melanie Santos, Ercília Machado e Ester Alves são três das atletas portuguesas mais bem sucedidas e famosas nas suas especialidades e, no próximo dia 18 de maio, vão para disputar o Challenge Lisboa, um dos eventos de realce do calendário internacional do triatlo de longa distância do mundo, com uma causa solidária associada.





Assim, em conjunto com a Suunto e a Fnac Portugal, este trio maravilha vai disputar a prova de distância olímpica em equipa, numa iniciativa que visará essencialmente dar visibilidade à causa Make-A-Wish. A primeira a entrar em cena será Melanie Santos, a campeão nacional de triatlo, que arrancará a todo o gás para os 1500 metros de natação, antes de dar a sua vez a Ester Alves, uma especialista do ultratrail - mas com passado no ciclismo -, que desta feita se colocará numa bicicleta para percorrer 45 quilómetros. A finalizar, novamente com uma especialista, será a vez de Ercília Machado fechar a prestação da equipa, com 10,5 quilómetros a correr.

De notar que está prevista a participação de mais de mil atletas no conjunto das seis provas do Challenge Lisboa, prevendo-se por isso uma manhã de domingo animada e com muita superação na zona da capital. Entre as figuras presentes de destacar o campeão nacional João Ferreira, o Joe Skipper (medalha de bronze no campeonato do mundo 2017), o atleta olímpico suíço Ruedi Wild e o espanhol Pablo Dapena, Campeão do Challenge Lisboa 2018.



Suunto oferece descontos



Ainda que não seja uma das marcas associadas ao evento, a Suunto juntou-se à Fnac para oferecer condições especiais de participação a quem nos próximos dias decidir adquirir equipamentos da marca. Assim, será oferecida uma inscrição a quem comprar o Suunto 9, ao passo que quem adquirir o Suunto Fitness 3 receberá 50% de desconto no registo. Tudo isto, refira-se, sempre que a aquisição seja feita nas lojas FNAC.

As distâncias do Challenge Lisboa:



Middle Distance (1,9km, 90 km, 21km)

Olympic Plus (1,5km, 45km, 10,5km)

Olympic Relay (1,5km, 45km, 10,5km em estafetas)

Sprint (750m, 23km, 5,3km)

Super Sprint (300m, 9km, 2,5km)

Family Relay (200m, 3km, 1km em estafetas)