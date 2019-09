Miguel Tiago Silva e Mariana Vargem sagram-se campeões nacionais

Miguel Tiago Silva, do Olímpico de Oeiras, e a júnior Mariana Vargem, do CNF, sagraram-se este sábado campeões nacionais de triatlo , em Sines, sucedendo a João Mansos e Melanie Santos, respetivamente.





Na competição individual do setor masculino, Miguel Tiago Silva concluiu os 1.500 metros de natação, 41,2 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida em 1:56.46 horas, impondo-se a Miguel Arraiolos (Benfica) e a Pedro Gaspar (Alhandra), segundo e terceiro classificados, a 43 segundos e 1.15 minutos, respetivamente.A ainda júnior Mariana Vargem arrebatou o título feminino absoluto, ao cumprir a distância em 2:12.26 horas, menos 3.54 minutos do que Madalena Almeida (CN Torres Novas) e menos 5.24 do que a também júnior Maria Tomé (Olímpico de Oeiras).