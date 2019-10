Português sagra-se campeão do mundo de Ironman no grupo de idade até 39 anos

O português Sérgio Marques sagrou-se hoje campeão do mundo de ironman para triatletas entre os 35 e os 39 anos, numa prova disputada em Kailua-Kona, no Havai.Sérgio Marques completou em 8:35.12 horas os 3,8 quilómetros de natação, os 180 de ciclismo e os 42 de atletismo, sendo mesmo o mais rápido entre todos os atletas inscritos em grupos de idade e o 30.º entre todos os atletas.Entre os profissionais, o alemão Jan Frodeno (7:51.13 horas) e a também germânica Anna Faug (8:40.10) sagraram-se campeões mundiais.Rui Narigueta foi o outro português a terminar a prova com um tempo inferior a 10 horas, com 9:35.52, sendo 32.º no grupo de 40 a 44 horas.