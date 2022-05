Ricardo Batista confiante em bom resultado nos Europeus sprint

O triatleta Ricardo Batista mostrou-se esta quarta-feira confiante em poder repetir o bom resultado obtido nos últimos Europeus de sprint, durante os campeonatos que vão decorrer no fim de semana em Olsztyn, na Polónia.



No ano passsado, nos campeonatos disputados em Kitzbuhel, na Áustria, Ricardo Batista sagrou-se campeão europeu na categoria de sub-23. "Este ano, a prova promete ser bastante interessante. No ano passado, ela correu-me da melhor maneira, com a conquista do lugar mais alto no pódio", disse à agência Lusa o triatleta, campeão mundial de juniores em 2019.

O atleta revela-se confiante para a prova, que repete o mesmo formato do ano passado, com a disputa de meias-finais e final.

"Este ano, repete-se o mesmo formato do ano passado. Espero que corra tudo bem. Ainda sou sub-23 e, claro, que o principal objetivo era repetir o pódio do ano passado mas, se o conseguisse na prova de elite, então era superar as expectativas", afirmou.

A prova de sprint (700 metros natação, 20 km ciclismo, 5 km atletismo) é metade da distância olímpica, mas, nos europeus, a exemplo do que já sucedeu no ano passado, as meias-finais e final dos sub-23 e elites serão disputadas no sistema de super sprint (300 metros natação, 7 km ciclismo, 1,5 atletismo).

O atleta luso admitiu que já não disputa aquela distância (na Áustria foram 500 metros natação, 12 km ciclismo e 3,1 km atletismo) desde que se sagrou campeão europeu no ano passado: "Sinceramente, já não faço essas distâncias desde o último europeu, mas espero que corra tão bem quanto o último".

Entre os restantes atletas, Filipe Marques rumou à Polónia com a ambição de repetir a medalha de bronze que alcançou na última temporada. "As minhas expectativas são voltar a fazer pódio e, se possível, tentar lutar por um lugar ainda melhor, segundo ou primeiro", sublinhou o paratriatleta português, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Triatlo.

Já para Maria Tomé, o primeiro objetivo passa por ultrapassar a meia-final: "Em 2021, não consegui apurar-me para a final A, por isso, o objetivo é vingar o resultado do ano passado".

Os Campeonatos da Europa de triatlo sprint vão decorrer em Olsztyn, na Polónia, entre 27 e 29 de maio.