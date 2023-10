Tudo pronto para o Ironman em Cascais: «É uma edição histórica»

Cerca de 4.500 participantes estão este sábado (início às 7h40) de volta ao grande palco das competições de triatlo em solo nacional, para competir na 4.ª edição do Ironman Portugal-Cascais (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida) e da 6ª edição do Ironman 70.3 (1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida). E pode acompanhar a transmissão em direto no site deJorge Paulo Pereira, embaixador da Ironman em Portugal, destacou o impacto do evento na conferência de imprensa."É uma edição histórica. Entre cerca de 200 competições e milhares de atletas, fomos escolhidos pelos próprios atletas como o melhor local para uma prova Ironman e estamos classificados entre as três melhores cidades anfitriãs do mundo", realçou Jorge Paulo Pereira.Na prova feminina, Vanessa Pereira, detentora da melhor marca portuguesa na distância completa, vai participar na sua 30ª prova: "O principal objetivo é terminar e abraçar os meus pais e o meu filho". Já João Ferreira está a fazer a transição da distância 70.3 para a completa: "Vou dar o meu melhor, treinei para isso e espero um bom resultado como nos outros anos".As provas começam e terminam na Baía de Cascais, percorrendo o parque natural de Sintra-Cascais e atravessando o interior da serra, incluindo a Malveira, Serra de Sintra e Lagoa Azul. Os competidores seguirão em direção ao icónico Circuito de Fórmula 1 do Estoril, antes de continuar em direção a Lisboa, passando por locais emblemáticos como a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e a Ponte 25 de Abril.