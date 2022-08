Vasco Vilaça acredita que pode ser pódio em Munique

Vasco Vilaça assumiu esta sexta-feira a confiança de poder atingir o pódio no sábado nos Europeus de triatlo de Munique, garantindo ainda que ele é quem mais exige de si próprio na obtenção de bons resultados internacionais.

"(Ser vice-campeão do mundo em 2020) Pesa, mas o maior peso vem de mim. Depois da prata mundial - e antes ter sido campeão da Europa tanto júnior como youth -, tenho expectativas de mim mesmo. Sei o que é preciso fazer para chegar aos pódios", disse, em declarações à Lusa.

Vasco Vilaça, com um percurso consistente desde as camadas jovens, recorda os seus desempenhos de excelência este ano, fala do conhecimento que tem dos adversários e assegura que está "muito bem preparado".

"Acredito que consigo estar na frente a lutar pelas medalhas. É a pressão que coloco a mim mesmo sabendo das capacidades que tenho", reforçou.

O atleta de 22 anos sabe que estes europeus contam com "os melhores do mundo, numa 'start list' muito forte", contudo, aponta para uma classificação de excelência, uma vez que "quem ganhar aqui sai com o título europeu".

"Sendo esta uma prova tão importante, quero ir para além do 'top 10'. Aproximar-me do 'top 3' e estar nele seria muito bom", refere o amadorense, que se tem focado em ficar entre os 10 melhores nas etapas do campeonato do mundo.

Vilaça reconhece que lhe falta a "experiência" de João Silva e João Pereira, com perto de 20 anos na alta competição, porém entende que a juventude lhe permite sentir "felicidade e excitação" pelo facto das coisas lhe estarem a correr "tão bem".

"Dá-me mais força de querer mais, que as coisas corram melhor. Ter outros atletas mais velhos na equipa faz com que possa aprender e absorver a sua experiência", vincou.

Em Munique, deseja ainda integrar a formação de estafetas mistas, que compete no domingo, afiançando estar em "condições" de ajudar Portugal a um bom desempenho, que vale pontos para o apuramento olímpico.

A qualificação individual para Paris2024 "está a correr muito bem", mas lembra que o processo ainda vai a meio da primeira fase de qualificação e há ainda imenso a fazer para ser bem-sucedido, inclusivamente em auxiliar para que Portugal tenha três homens, tendo todos de estar nos 30 primeiros do ranking.

"Chegando a Paris, claro que o objetivo será mais do que participar...", concluiu.

No sábado, Vasco vai ter a companhia de João Silva, João Pereira, Miguel Tiago Silva e Ricardo Batista na prova de elites, na qual competem hoje Melanie Santos, Maria Tomé e Helena Carvalho.

A segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos decorre em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente no atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

RBA // VR

Lusa/Fim