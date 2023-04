Dupla portuguesa fica em 5.º em prova na Turquia

A dupla portuguesa Paulo Manso e Gonçalo Lopes ficou no último fim de semana na quinta posição numa prova da classe J70, disputada nas águas de Marmaris. Disputada entre os dias 7 e 9 de abril, a competição apenas teve ação nos dois primeiros dias - com duas regatas em cada um -, já que no último, em face a falta de vento, o programa não foi completo.A bordo do Adakoy Marina Ada Jr, do armador Alp Doguoglu, com Paulo Manso na tática e Gonçalo Lopes como tripulante, juntamente com Emir Mete, a equipa dos atletas portugueses exibiu-se em bom plano (foi 9.ª, 4.ª 8.ª e 11.ª nas regatas que disputou) e já aponta a um resultado positivo na próxima competição, novamente na Turquia."Foi um campeonato em que a equipa sofreu alterações e foi quase como começar de novo com apenas 2 dias de treinos juntos. O campo de regatas muito instável e diferente do habitual, foi muito desafiante a competição. Andamos consistentes no top 5 e a terminar sempre nos cinco primeiros. Obviamente temos muitos pontos a melhorar e já na próxima regata, em maio, em Istambul, veremos se conseguimos alcançar um bom resultado", disse Paulo Manso, que foi o responsável por desafiar Gonçalo Lopes a alinhar na competição."Com apenas 2 dias de treino para nos adaptarmos ao campo de regata e trabalharmos a nossa coordenação, o campeonato correu de feição. Navegámos sempre nos lugares da frente, fomos consistentes, o que se traduziu numa boa classificação geral. Ainda temos muito trabalho pela frente e esperamos manter o desempenho já na próxima regata a realizar em Istambul no mês de maio", apontou Gonçalo Lopes, atual campeão do Mundo da classe SB20.